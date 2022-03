Professora é gravada acusando Bolsonaro de ser "nazista" para crianças em sala de aula; VEJA VÍDEO

Um vídeo que circula na internet mostra uma suposta professora do município de Paramirim, na Bahia, acusando o presidente Jair Bolsonaro de ser nazista. O pior: a declaração foi dada à crianças em sala de aula. As informações são do portal Terra Brasil Notícias.

Paramirim -Bahia



Professora da Rede Pública Escolar acusa Bolsonaro de ser Nazista



Por todos os aspectos,essa declaração é criminosa



Escola não é lugar de Professor Impor a sua Militância e ofender a Liberdade de Consciência dos Alunos@jairbolsonaro @mribeiroMEC pic.twitter.com/auNmroXxor — Elisa Brom (@brom_elisa) March 10, 2022