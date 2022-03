Voo da FAB com brasileiros e refugiados da Ucrânia chega a Brasília

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros e outros refugiados da guerra na Ucrânia chegou no início da tarde desta quinta-feira (10), na Base Aérea de Brasília. Estavam a bordo do KC-390 Millenium da FAB 43 brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. Um brasileiro se juntou ao comboio do governo federal após ter escapado da Ucrânia sozinho para Lisboa (Portugal).





O avião militar fez um voo rasante, acompanhado por dois aviões-caça da FAB, antes de realizar o pouso na Capital.





Os refugiados serão recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelos ministros da Defesa, Braga Netto, da Justiça, Anderson, e da Saúde, Marcelo Queiroga, para além do comandante da FAB. O embaixador Carlos França, ministro das Relações Exteriores, já acompanha os repatriados.





Após a recepção pelas autoridades, os repatriados passarão pelos controles migratórios pela Polícia Federal e sanitários, pelo Ministério da Saúde. Os dez animais (oito cães e dois gatos) também serão submetidos a controle sanitário.