Polícia procura por mulher que matou o vizinho com uma injeção letal

A polícia procura por uma mulher suspeita de matar um idoso com uma injeção letal. Fernanda era vizinha de Carlos Jorge, de 65 anos. Ela descobriu que o vizinho era um aposentado com muitos bens e teria muito dinheiro. Fernanda se aproximou do vizinho com a intenção de roubar dinheiro, celulares, joias e até o carro da vítima. O laudo da necropsia apontou morte por embolia pulmonar. Agora, a polícia quer saber qual substância foi usada para matar o aposentado. A polícia encontrou digitais da mulher em vários lugares, dentro do apartamento do aposentado.

