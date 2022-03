Empréstimo na conta de luz em Juazeiro

Mister Money!









O empréstimo na conta de energia elétrica (ou conta de luz) é uma modalidade de crédito voltado para quem está negativado ou com o Score baixo; veja os como funciona e se é uma opção viável para você

Dentre a linha de empréstimo pessoal existe os chamados empréstimos pessoais alternativos, que funcionam como o crédito pessoal mas com pagamentos diferenciados. Um deles é o empréstimo na conta de luz, muito procurado por quem está negativado ou com o Score abaixo da média de 600 pontos.





Isso porque, o empréstimo na conta de luz possibilita ao cliente que ele peça um valor para a financeira o qual é cobrado com os juros de forma parcelada na própria conta de energia elétrica.





Qual a vantagem do empréstimo na conta de luz?





De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC, durante o ano de 2020 (ano atípico economicamente falando devido a pandemia) quase 50% da população brasileira ficou com o nome em restrição durante algum momento.





Portanto, boa parte dos brasileiros apresentam para os bancos e instituições financeiras, um risco eminente de inadimplência no pagamento de empréstimos. Dessa forma, a aprovação se torna mais difícil, e é neste momento que o empréstimo na conta de luz pode ser uma facilidade. Além disso, as parcelas são diluídas na conta, o que possibilita ao cliente um pagamento mais orgânico, evitando a inadimplência.





Qual as desvantagens do empréstimo na conta de luz?





Durante esse ano a conta de energia elétrica em todo o país tem tido aumentos derivados das bandeiras vermelhas (que são as métricas de usabilidade responsáveis pelo percentual de aumento ou diminuição no valor do kwatts hora). Logo, a conta de luz já encontra-se alta para o salário médio do brasileiro. Com o aumento do empréstimo atrelado é possível encontrar uma gama de pessoas que não conseguem liquidar as contas no final do mês.





Então, essa é uma linha de crédito que pode sim acarretar no super endividamento. Além disso, o empréstimo na conta de luz costuma ter uma limitação baixa de valor para concessão de crédito, estando assim abaixo do que as pessoas realmente precisam.





Nesse sentido, há ainda outras desvantagens levantadas, como por exemplo:





-Idade: ao solicitar a pessoa deve ter no mínimo 21 anos e no máximo 79 anos;





-Não é possível solicitar se suas contas de luz estiverem em atraso, é necessário regularizar a situação primeiro;





-Até o momento desse post ser publicado este tipo de empréstimo só está disponível para alguns estados brasileiros, sendo eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.





Como funciona o empréstimo na conta de luz?





Como dito antes o empréstimo na conta de luz é uma modalidade de crédito consideravelmente nova. Ela permite que a pessoa pague as parcelas do seu empréstimo junto com o seu consumo de energia elétrica da casa que mora. A soma desses valores estará presente na sua fatura mensal de consumo.





Como pagar o empréstimo na conta de luz?





O pagamento pode ser feito como de costume de uma conta de consumo:





-débito;

-caixa eletrônico;

-lotérica.





Por fim nesse tópico, é importante que você saiba que o valor máximo de parcela é equivalente a duas vezes o valor do seu consumo de energia. Por exemplo, se a sua conta de luz custa R$30 reais, o valor máximo da sua parcela do empréstimo será de R$60.





Quem faz esse tipo de empréstimo?





É comum que empresas financeiras atreladas as distribuidoras de energia tenham em seu portfólio essa linha de crédito. A Provu não trabalha com essa modalidade, mas atua ofertando empréstimo pessoal para todo o país com taxas de juros personalizadas e segurança criptografada. Vem simular seu crédito com a gente!





Fonte: Provu