Preso há 20 anos, homem é solto após irmão gêmeo assumir o crime

Detido há quase 20 anos por homicídio, um homem foi solto na última terça-feira (25) após seu irmão gêmeo assumir a autoria do crime. Kevin Dugar havia sido culpado pela morte de uma pessoa e pelo ferimento de outra durante troca de tiros entre gangues. Ele estava detido desde 2003, em Chicago, nos Estados Unidos. As informações são do The Post.





Karl Smith, seu irmão gêmeo, havia assumido a culpa pelos crimes desde 2016, mas o magistrado responsável pelo caso negou recurso. Isso porque, quando se declarou culpado, Karl já estava preso, condenado a 99 anos por um outro crime. Assim, na avaliação do magistrado, Karl estaria tentando ajudar o irmão por não ter nada a perder se assumisse a responsabilidade.





Karl foi preso em 2008 pela invasão de uma casa que resultou na morte de uma criança.





A liberação de Kevin só veio após um juiz do Centro de Condenações Injustas assumir o caso. O magistrado determinou a soltura de Kevin, que deixou o Presídio do Condado de Cook na manhã de terça.





– Ele está muito feliz por ser livre, mas também está se adaptando a um mundo que é bem diferente do mundo que ele deixou há 20 anos, quando foi preso por esse crime que não cometeu – declarou o advogado, Ronald Safer. (Pleno News)