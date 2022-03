PRF E PM APREENDEM AUTOMÓVEL CLONADO EM SOBRAL/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará recuperou um veículo roubado no dia 13/10/2018 em Fortaleza (CE). O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira (3) em Sobral (CE).





Uma equipe da PM/CE, por volta das 16h30 desta quinta-feira (03), abordou um veículo FIAT Siena ano 2015 de cor prata no Bairro Parque Santo Antônio em Sobral (CE) e suspeitaram que o veículo estaria com algumas incorreções na sua identificação. Com esta suspeita os policiais militares levaram o veículo e uma mulher de 36 anos, detentora deste, até a unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 221 da BR 222.





Durante a fiscalização, foi constatado que o documento era falsificado. Neste momento, os PRFs iniciaram conferência dos sinais de identificação do veículo, e constataram que o veículo abordado se tratava de um clone com as mesmas características de outro com placas de Fortaleza (CE) e com registro de roubo consumado na data de 13 de outubro de 2018.





Um trabalho em conjunto que gerou excelentes resultados: recuperação de um veículo roubado para posterior devolução ao seu proprietário legítimo e retirada de um veículo clone que estaria acarretando multas indevidas em nome do seu legítimo proprietário em Fortaleza (CE).





Diante dos fatos, veículo e mulher foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral para os devidos procedimentos.





(PRF)