PRF RESGATA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM TIANGUÁ/CE

Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um homem na manhã desta sexta-feira (25), no município de Tianguá (CE), sentado no chão às margens da rodovia. Ele estava transtornado, confuso e faminto. Após uma primeira interação com o homem os policiais começaram a entender sua situação atual.





Por volta das 12h45 de sexta-feira dia 25/02/2022, uma equipe da PRF realizava diligências no km 311 da BR-222, no noroeste do Ceará, quando observaram um homem sentado às margens da BR. Aos policiais informou que seus pais haviam falecido há pouquíssimo tempo, desde então passou a perambular sem rumo, pois não tinha mais nenhum parente. Os policiais conseguiram sua identificação, este sendo natural de Campo Maior (PI).





O homem foi levado imediatamente para Secretaria de Ação Social do Município de Tianguá (CE), onde teve primeiro atendimento e foi alimentado. Logo após os policiais o levaram para atendimento hospitalar na Unidade Pronto Atendimento (UPA).





Mais um trabalho que evidencia a importância de prestar apoio, visando a cidadania e a dignidade da pessoa humana dos usuários das rodovias federais do Brasil.