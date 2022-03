PRF PRENDE HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO POR HOMICÍDIO EM SOBRAL/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que circulava livremente com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O fato ocorreu na noite deste domingo (6) em Sobral (CE).





Por volta das 20h00 de ontem (6), no km 228 da BR 222, em Sobral (CE), equipes da Polícia Rodoviária Federal em patrulhamento pela rodovia, abordou um automóvel Ford Pampa que circulava em mau estado de conservação e com lâmpadas dos faróis e lanternas traseiras inoperantes, era noite e chovia no momento. Ao efetuarem consultas aos sistemas, verificou-se que o condutor, homem de 41 anos, tinha contra si mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.





O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Sobral no dia 3/2/2022 pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro.





Diante da informação o abordado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, Bairro da Santa Casa para os devidos procedimentos.





