Vídeo: Bolsonaro diz que fala de Arthur do Val é asquerosa

Neste domingo (6), o presidente Jair Bolsonaro foi questionado pela CNN Brasil a respeito das declarações do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) sobre as refugiadas ucranianas. O chefe do Executivo chamou as falas do parlamentar de “asquerosas”.





– É tão asquerosa que nem merece comentário – disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada.





Em áudios vazados, Arthur do Val disse que as refugiadas ucranianas “são fáceis porque são pobres”.





Confira o vídeo, abaixo: