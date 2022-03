Putin esconde amante e filhos na Suíça, diz jornal

O presidente Vladimir Putin escondeu sua amante e seus quatro filhos na Suíça, segundo site americanio ‘Page Six‘.





Alina Kabaeva, ginasta campeã olímpica , está se escondendo da guerra em um chalé particular “em algum lugar” da Suíça.





Acredita-se que Kabaeva tenha quatro filhos com o presidente russo, embora ele nunca tenha confirmado os relatos.





Uma fonte disse ao Page Six : “Enquanto Putin realiza seu ataque à Ucrânia , atacando cidadãos inocentes e causando uma crise de refugiados, sua família está escondida em um chalé muito privado e muito seguro em algum lugar da Suíça – por enquanto, pelo menos”.





Kabaeva, uma ginasta vencedora de ouro olímpico, supostamente tem quatro filhos com o líder russo, de 69 anos, mas os dois nunca confirmaram oficialmente.





Fontes disseram ao veículo que eles compartilham duas filhas gêmeas de 7 anos, que nasceram perto de Lugano, na Suíça, em fevereiro de 2015. Acredita-se que eles também tenham outros dois filhos.





“Alina tem dois meninos e meninas gêmeas com Putin que nasceram na Suíça”, disse uma fonte ao Page Six sobre os supostos filhos de Putin com Kabaeva, 38. “Todas as crianças têm passaportes suíços, e imagino que ela também.”





Um portal russo avançou na apuração do caso extraconjugal de Putin e Alina, porém, fechou as portas tempos depois. A missão de desvendar o romance secreto do presidente ficou a cargo da imprensa britânica. Em 2018, o The Sun publicou que a ginasta desapareceu em razão de ter dado à luz herdeiros do presidente russo.





Via Gazeta Brasil