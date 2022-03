Rússia e Ucrânia devem voltar a negociar nesta quarta-feira

De acordo com a imprensa ucraniana, delegações da Rússia e da Ucrânia deverão voltar à mesa de negociações nesta quarta-feira (2). A expectativa é de que ambos os países continuem a discutir um cessar-fogo.





A data, no entanto, ainda não foi confirmada pelos países.





O encontro em Belarus entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, nesta segunda-feira (28) terminou após cinco horas de reunião. De acordo com a agência russa RIA Novosti, os participantes passaram por toda a agenda em detalhes e encontraram pontos pelos quais é possível prever posições comuns.





O ataque da Rússia à Ucrânia ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro. O anúncio da “operação militar no leste da Ucrânia” foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso transmitido na televisão. De acordo com ele, o objetivo era “proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídio de Kiev durante oito anos”, e, para isso, buscaria “desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à Justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos”.





(Pleno News)