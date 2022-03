SOBRAL: RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NO BAIRRO PADRE PALHANO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de Felipe Átila da Silva Ximenes, 21, ao ser visto com rádio comunicador em rua do bairro Padre Palhano na cidade de Sobral, nessa terça-feira (29). Com o mesmo, foi apreendido um revólver e drogas em uma casa.





Por volta das 07h30, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), realizava patrulhamento de rotina quando, em incursão na travessa Monsenhor Arnóbio, a equipe avistou um indivíduo modulando em um rádio comunicador. O fato chamou a atenção da composição que, ao se dirigir até o indivíduo, que estava em uma residência com aparência de abandono, os policiais militares também viram uma arma de fogo e drogas em cima de uma cadeira.





Realizada a abordagem a Felipe Átila, o mesmo confessou ser o dono do material. E com mais buscas no local, foi encontrada uma bolsa contendo mais drogas. Sendo apreendido ao todo: um rádio comunicador, um revólver calibre .22 com cinco munições intactas, 40 gramas de maconha e 0,5 gramas de crack.





O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Sobral onde foi feita autuação por porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.





Assessoria de Comunicação da PMCE