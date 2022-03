Governo Bolsonaro quer anunciar "fim da pandemia" nesta quinta-feira (31)

O governo de Jair Bolsonaro deseja anunciar, ainda nesta quinta-feira (31), a mudança do status da Covid-19 de pandemia para endemia no Brasil. A decisão, segundo o colunista Lauro Jardim, estaria nas mãos do Ministério da Saúde.





Com a mudança, a doença causada pelo coronavírus deixaria de ser tratada como emergência de saúde pública. Uma das alterações, por exemplo, seria a obrigatoriedade do uso de máscaras, que poderia ser relaxada com maior facilidade.





Ainda de acordo com o colunista do O Globo, a ideia da gestão de Bolsonaro seria revogar também outras medidas restritivas que foram postas em vigor em 2020 por conta da Covid-19.









PORTARIAS





Além da derrubada da obrigatoriedade do uso de máscara, essa decisão também estaria ligada à abolição da proibição de venda de insumos ligados à pandemia para o exterior.





Ao todo, 200 portarias estariam sendo revistas pela equipe de Marcelo Queiroga. Nesse sentido, também seria autorizada a suspensão da exigência de testes de Covid para quem desembarca no Brasil, algo que ainda vale por via aérea e marítima atualmente.





(Diário do Nordeste)