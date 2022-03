Zelensky: Falha em negociações pode causar 3ª Guerra Mundial

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou neste domingo (20) que, se as tentativas de negociação entre seu país e a Rússia falharem, o conflito entre os dois países pode levar a uma “Terceira Guerra Mundial”. A fala foi dada durante entrevista concedida por Zelensky à CNN.





– Acho que temos que usar qualquer formato, qualquer chance para termos a possibilidade de negociar, possibilidade de falar com Putin. Mas se estas tentativas falharem, isso significaria que esta é uma Terceira Guerra Mundial – declarou.





Zelensky prosseguiu dizendo que está pronto para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, e apontou que, sem negociações, não é possível acabar com a guerra.





– Se há apenas 1% de chance de acabarmos com esta guerra, penso que precisamos aproveitá-la. Temos que fazer isso. Posso falar sobre o resultado desta negociação — em qualquer caso, estamos perdendo pessoas diariamente, pessoas inocentes no chão – disse ele.





Questionado sobre quais seriam as demandas russas nas rodadas de negociações entre os dois países, ele respondeu que as condições incluem o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia e das duas províncias de Donbas como independentes, além da garantia de que a Ucrânia nunca será um membro da Otan.





Em relação ao ingresso na Otan, Zelensky criticou ainda a falta de “clareza” dos membros da aliança sobre a admissão do país ao grupo, e disse que suas forças armadas já estavam se preparando para um iminente ataque.





– Deveriam ter dito com clareza que não poderíamos entrar na Otan. Pedi que fosse dito com clareza, e em que ano isso aconteceria. E a resposta era que [a Ucrânia] não seria aceita agora, mas que as portas ficariam abertas. Perguntei sobre sanções preventivas — estávamos fortalecendo nosso exército – completou.





(Pleno News)