Cantor sertanejo, esposa e filho morrem em acidente de carro

O cantor sertanejo Piettro Dias, de 29 anos, sua esposa Taiane Silva, de 30 anos, e o filho Pedro Henrique, de 6 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na noite deste de sábado (28). A fatalidade ocorreu no km 6 da BR-364 entre Planura e Frutal, em Minas Gerais.





De acordo com o Corpo de Bombeiros de MG, o veículo em que estava a família colidiu com um caminhão. Pietro, que estava ao volante, ficou preso às ferragens e morreu ainda no loca. A esposa e o filho do cantor chegaram a ser levados com vida para a Unidade Mista de Saúde de Planura, mas não resistiram aos ferimentos.





Ainda conforme o CBMG, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.





O cabo Alexandre, da Polícia Militar de Planura, que atuou no resgate, disse que a criança estava no colo da mãe, e não na cadeirinha. O policial aproveitou para fazer um alerta.





– Muitas vezes nas blitz somos taxados de enjoados quando cobramos o uso do cinto e da cadeirinha, mas se tivessem usando talvez a fatalidade teria sido amenizada. Criança no colo se torna uma espécie de airbag, pois com a força do impacto ela fatalmente vai ser esmagada pelo peso do adulto e pela força do veículo – explicou o cabo em entrevista à Rádio 97 FM Frutal.





Os corpos do cantor, da esposa e do filho serão velados neste domingo no Velório Municipal de Frutal. O enterro da família está previsto para às 19h, no Cemitério Municipal de Frutal.





