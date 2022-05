POLÍCIA MILITAR PRENDE MOTOCICLISTA ACUSADO DE CONDUZIR MOTO EMBRIAGADO E ATROPELAR SARGENTO DA PM

Um homem residente na cidade de Granja foi preso em flagrante por pm’s do P.O.G. de Camocim sob suspeita de embriaguez na condução de motocicleta e ainda atropelar um 1º Sargento da Polícia Militar residente aqui em Camocim.





As informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h dão conta que era por volta das 17h40 ontem, sábado 28, ocasião em que um Sargento da PM praticava atividade física (corrida) às margens da CE-085, bairro tijuca, quando foi atropelado por um condutor de uma moto Honda Twister 250cc vermelha, conduzida por Reginaldo Costa, 31 anos.





O militar atropelado sofreu escoriações pelo braços e pernas e foi socorrido por uma equipe do Samu ao HDMA, local onde recebeu atendimento médico e constatado que as lesões teriam sido leves. Ele recebeu alta em seguida. Já o suspeito de causar o acidente apresentava sinais de embriaguez, inclusive teria dito aos pm’s que estaria vindo do Maceió onde teria ingerido bebida alcoólica. Ele foi conduzido ao posto da PRE de Granja onde foi comprovado a embriaguez em 0,68 ml através do etilômetro.





Diante do exposto acima o suspeito foi conduzido a DRPC de Camocim onde foi autuado em flagrante com base nos artigos 303 (praticar lesão corporal no trânsito) e 306 (conduzir veículo automotor sob influência de álcool), ambos do CTB, sendo em seguida recolhido a uma cadeia. O veículo foi recolhido pelos agentes do Demutran.





Efetuaram a prisão: Sgt Roberto, Sds Vasconcelos e Lima





Camocim Polícia 24h