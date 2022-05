Carlinhos Maia diz que teve casa invadida e bens furtados

O influenciador Carlinhos Maia afirmou que teve seu apartamento invadido e vários bens furtados na noite do último sábado (28). A informação foi divulgada por ele em seu perfil no Instagram. Segundo Maia, foram levados relógios, o cofre onde estavam suas joias e uma bolsa. O imóvel de Carlinhos fica em Cruz das Almas, bairro de Maceió, capital de Alagoas.





– Na noite de ontem [sábado, 28] arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem – escreveu.





Carlinhos pediu que as pessoas denunciem se souberem informações sobre os criminosos e prometeu recompensar informações que levem à resolução da questão. O influenciador está em um hospital de Aracaju, no Sergipe, onde se recupera de uma lipoaspiração.





– Estou devastado. Devastado. Sempre fui ruim de grana, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que tanto amo, Maceió, com tanta gente de coração bom, trabalhador, faço um apelo a toda Alagoas e ao Brasil. Se souberem de algo, denunciem, serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo – completou.





(Pleno News)