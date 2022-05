Homem perde memória após ter relação sexual com esposa; Entenda

O curioso caso de um homem de 66 anos que perdeu a memória ao transar com sua esposa foi tema de um relato de caso médico publicado no Official Journal of the Irish Medical Organization, na última quarta-feira (25/5).





O paciente procurou um hospital contando que, cerca de 10 minutos após fazer sexo com sua mulher, não conseguia lembrar fatos recentes, vividos nas últimas 24 horas. A preocupação surgiu quando, após o contato íntimo, ele olhou a data em seu celular e percebeu que os dois tinham feito aniversário de casamento no dia anterior.





O paciente passou, então, a perguntar insistentemente para sua mulher o que havia se passado. A esposa respondeu que haviam comemorado a data em família, mas, por não lembrar da festa e nem do que tinha antes do sexo, ele resolveu ir ao hospital.





Após a equipe médica realizar um exame neurológico, o homem foi diagnosticado com amnésia global transitória (TGA), uma condição que causa perda repentina de memória, mas que costuma passar rápido e sem a necessidade de tratamento.





“Sua memória pessoal estava intacta, mas ele não tinha memória da manhã ou das celebrações do dia anterior”, relataram os médicos.





De acordo com a literatura da área, a TGA dura entre 4 e 6 horas – há relatos de períodos de até 24 horas – e costuma afetar homens entre 50 e 70 anos.





Até aqui, a ciência não sabe qual a causa do problema, mas os episódios têm sido associados à esforço físico, banhos de imersão, estresse e também sexo. Sete anos antes desta amnésia repentina, o mesmo homem já havia passado por situação semelhante.





