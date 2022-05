Ceará emite nota de alerta para varíola dos macacos

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) emitiu, nesta sexta-feira, 27, nota de alerta para notificação de casos suspeitos da varíola dos macacos. De acordo com o documento, até o dia 25 de maio, foram notificados 209 casos em 18 países, sendo 186 confirmados. Na América do Sul, dois países tiveram casos confirmados: Guiana Francesa (1) e Argentina (1). Não houve notificações de casos no Brasil.





De acordo com a nota, casos suspeitos no Estado devem ser notificados em 24 horas. O Ministério da Saúde mantém uma Sala de Situação Nacional de Monkeypox em processo de desenvolvimento de fichas de notificação e investigação para o território nacional.





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que medidas como distanciamento físico, uso de máscaras e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves são importantes para combater as formas de transmissão da doença. O órgão informou ainda que mantém-se alerta e vigilante quanto ao cenário epidemiológico nacional e internacional e está acompanhando os dados disponíveis e a evolução da doença.





O documento detalha ainda que é preciso diferenciar a varíola de doenças como varicela, sarampo, infecções bacterianas da pele, sarna, sífilis e alergias associadas a medicamentos.





Com informações do portal O Povo

Foto: Reprodução/Unsplas