POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM SOBRAL

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na captura de um homem suspeito de um crime de homicídio doloso ocorrido em março deste ano. A prisão aconteceu por força de mandado de prisão preventiva, na manhã desta terça-feira (31), na cidade de Sobral - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





As investigações ficaram a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral. Conforme apuração, Cristiano Ferreira Rodrigues (27), que já responde por roubo, é apontado como autor de um de um homicídio ocorrido no município. Após diligências, Cristiano foi localizado em um imóvel no bairro Dom Expedito.





Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Cristiano foi conduzido para a unidade policial, onde teve o mandado cumprido. Na delegacia, outro mandado de prisão por regressão de regime também foi cumprido contra ele. Agora, Cristiano encontra-se à disposição da Justiça.





(Foto ilustrativa)