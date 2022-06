Menino de 3 anos morre em hospital e comove população de Santa Quitéria

Faleceu na madrugada desta terça-feira (31), o pequeno Victor Theodoro Sousa Liberato, de apenas 03 anos. A criança, residente no bairro Botafogo, em Santa Quitéria, estava internada no Hospital Regional Norte, em Sobral.





A morte, cuja causa ainda é desconhecida segundo a família, provocou grande consternação e luto na população quiteriense durante todo o dia. A situação chamou a atenção pelo quadro de saúde de Theodoro ter se agravado de forma muito rápida.





Conforme o Hospital Municipal de Santa Quitéria, ele deu entrada na unidade no domingo (29) a noite com febre, vômito e dor de ouvido, tendo sido atendido pela médica e após ser medicado e melhorar, foi liberado.





No dia seguinte, o filho do casal Ana Maria e Diassis foi levado para Sobral apresentando os mesmos sintomas, tendo passado por exames no HRN durante a noite, no entanto, nas primeiras horas de hoje não resistiu e veio a óbito.





O corpo de Theodoro foi velado na CDL, onde centenas de pessoas passaram e se solidarizaram com a dor dos familiares, mas também se abalaram bastante. Nesta tarde, foi levado para sepultamento na localidade de Muribeca.





(A Voz de Sta. Quitéria)