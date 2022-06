Nova versão da CNH começa a ser emitida a partir desta quarta

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começa a ser emitida a partir desta quarta-feira (1°) com diversas mudanças em relação ao documento que é utilizado atualmente pelos motoristas no Brasil. Uma das inovações é a tradução em três idiomas: português, inglês e francês. Isso facilitará a identificação dos condutores brasileiros no exterior.





A troca imediata do documento não é necessária. A mudança será feita à medida que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via das CNHs.





O modelo da nova carteira de habilitação foi apresentado em dezembro do ano ano passado por meio da resolução número 886, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para diminuir o risco de fraudes, foram inseridos mais dispositivos de segurança na nova cédula. Um deles, de acordo com o Ministério da Infraestrutura, foi uma tinta especial fluorescente que brilha no escuro.





Para evitar as falsificações, também constam, no documento, alguns itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma inserido na parte inferior. Além das mudanças de segurança, alguns elementos gráficos foram inseridos na CNH, como a presença de um espaço que terá dados sobre cada categoria de veículo que o condutor poderá dirigir.





A nova cédula também vai apontar se o motorista tem apenas permissão para dirigir, por meio da letra P, ou se já possui CNH definitiva, com o uso da letra D. A nova CNH mantém a presença do QR Code, que já está disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar quase todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura.





Além disso, o novo documento contará com o código MRZ, o mesmo que consta nos passaportes, que poderá ser lido por equipamentos eletrônicos. Essa mudança, porém, será feita apenas no sentido de facilitar a verificação da validade do carteira de habilitação e não fará com que a CNH substitua os passaportes nas viagens internacionais em que o documento é exigido.





(Pleno News)