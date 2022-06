Hang se manifesta em apoio a Gusttavo Lima: ”Se você não estiver do lado deles, os lacradores de plantão atacam”

O empresário dono das Lojas Havan, Luciano Hang, se manifestou em apoio ao cantor Gusttavo Lima, após o artista ser alvo de diversos ataques por parte da esquerda por ter sido contratado para fazer show em uma cidade de Minas Gerais.





“Ninguém bate em cachorro morto. No Brasil, você só pode ser de um lado, caso contrário, os lacradores de plantão atacam. É o que, lamentavelmente, estão fazendo com o Gusttavo Lima. Fazem muito comigo também, mas já estou acostumado e continuo firme. É a esquerda e a velha mídia tentando destruir reputações de quem luta pelo desenvolvimento, que defende a geração de empregos e renda, que está do lado certo”, contou.





(Terra Brasil Notícias)