Guarany de Sobral é bicampeão do Campeonato Norte/Noroeste Cearense de Basquete

O time de basquetebol do Guarany de Sobral sagrou-se bicampeão da 4ª edição do Campeonato Cearense Norte/Noroeste de Basquete.





A equipe comandada pelo técnico Elson Paiva enfrentou 8 circuitos classificatórios até chegar à fase final da competição, que contou com a presença de 10 cidades do Ceará. Equipes de Acaraú, Bela Cruz e São Gonçalo do Amarante chegaram até a fase final junto com o Bugre Sobralense.





A final foi entre Guarany Basketball e São Gonçalo do Amarante. O Cacique do Vale venceu por 49 a 41. O jogo aconteceu em Acaraú, na quadra da escola Marta Giffoni.





Nas premiações individuais o Guarany também ganhou troféus. O jogador Wallison Firmino foi o MVP e Elson Paiva foi eleito como melhor técnico.





(THALES MENEZES / SOBRAL PORTAL DE NOTÍCIAS)