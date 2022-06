Aberto processo seletivo simplificado para o Hospital Municipal Estevam Ponte

O Poder Público de Sobral, já divulgou que a contratação é temporária, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas ofertadas pelo Hospital Municipal de Sobral são para profissionais de nível superior. Os interessados poderão concorrer a cargos nas áreas de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional.





O seletivo oferece remuneração que varia de R$ 1.700,00 a R$ 3.625,00. As inscrições, que seguem até a próxima sexta-feira (3), deverão ser efetuadas por meio do sistema de seleção da Prefeitura de Sobral ( http://selecao.sobral.ce.gov.br/ ), de acordo com as instruções dos editais.





O processo seletivo ocorrerá em duas etapas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira, composta por uma avaliação curricular, e a segunda etapa, com uma avaliação atitudinal. Os resultados serão divulgados no site saude.sobral.ce.gov.br, seguindo o cronograma de eventos, que consta no Edital.









Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso