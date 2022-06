Polícia Civil prende homem investigado por tentativa de homicídio em Sobral

Um trabalho investigativo da Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), resultou na captura de um homem apontado como autor de um crime de tentativa de homicídio, ocorrido em agosto de 2021. A prisão aconteceu por força de um mandado de prisão preventiva, na manhã desta quarta-feira (1º), na cidade de Sobral – pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral ficou responsável pelas investigações. Conforme as informações levantadas, Ruan Cassiano de Paula (22), que já possui antecedentes por furto, homicídio, crime contra a administração pública, roubo e contravenção penal, é apontado como o autor de um crime de tentativa de homicídio, ocorrido em agosto de 2021. Após diligências, Ruan foi localizado em um imóvel no bairro Residencial Nova Caiçara.





Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral. Ruan foi conduzido para a unidade policial, onde foi efetivado o cumprimento do mandado de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado a uma unidade penitenciária, onde encontra-se à disposição da Justiça.





