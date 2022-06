CRUELDADE: Cadela é amarrada na traseira de carro e puxada, VEJA VÍDEO

Circula nas redes sociais o vídeo de uma cadela amarrada ao engate de um carro, correndo para acompanhar o veículo, quase sendo arrastada. A situação flagrada no município de São Luís de Montes Belos, no oeste goiano, é investigada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). A cena foi feita na tarde da última segunda-feira (30/5).





As imagens mostram a cachorra amarrada, pelo pescoço, ao engate de um carro branco em movimento. Para acompanhar o veículo e não ser arrastado, o animal corre bastante. Conforme a polícia, testemunhas conseguiram convencer a motorista do carro a parar e colocar o animal para dentro do veículo.





Via Terra Brasil Notícias