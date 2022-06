Homem invade carro e abusa de mulher grávida em Catanduva

A Polícia Militar de Catanduva, interior de São Paulo, prendeu nesta terça-feira (31), um homem de 37 anos que invadiu um carro pela janela do passageiro, com uma mulher grávida ao volante. Câmeras de segurança registraram o momento da invasão, que ocorreu quando o veículo havia parado no semáforo.





De acordo com a vítima, o suspeito a obrigou a dirigir até perto de um lixo e estacionar, para que ele assumisse o volante. Em seguida, ele conduziu o carro até um canavial, onde a beijou à força e passou as mãos em suas pernas. Logo depois, o homem fez a mulher telefonar para sua chefe exigindo o valor de R$ 400 para seu “resgate”.





Em um determinado momento, a vítima conseguiu abrir a porta do carro e fugir, sendo socorrida por uma pessoa que passava pelo local. Ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Catiguá.





O homem fugiu com o carro da vítima, porém não conseguiu ir muito longe, pois capotou o carro. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como estupro, extorsão mediante sequestro e roubo.





No vídeo, é possível observar, no canto superior direito, o homem com camisa vermelha e boné invadindo o veículo.