Apoiadores de Lula dizem que drone soltou fezes e urina sobre evento

Militantes que aguardam um evento político em Uberlândia (MG) com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) foram atacados nesta quarta-feira (15/6) por um drone de pulverização agrícola que borrifou urina e fezes no local.





O evento marca a celebração da aliança entre Lula, pré-candidato à Presidência, e Kalil, que deve concorrer ao governo mineiro.





De acordo com o relato, algumas pessoas tentaram jogar paus e pedras no drone, mas foram alertados pela segurança de que a atitude colocava em risco os demais participantes do evento.





A Polícia Militar informou que o líquido que foi jogado era um produto químico utilizado em lavouras para atrair moscas. Ainda segundo a corporação, três pessoas foram detidas, e o drone foi apreendido.





(G1)