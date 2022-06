Após aplicar Super Bonder no olho menina passará por cirurgia

Naiane de Souza, de 34 anos, viveu momentos de tensão quando sua filha, Sofia Gabriele, de apenas 2 anos, passou Super Bonder no olho, uma cola utilizada para remendar sapatos. O episódio assustador e inusitado ocorreu no P Sul, em Ceilândia.





Desesperada com a situação, Naiane iniciou os primeiros socorros lavando a região atingida. Logo depois, entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a menina para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).





A mãe conta ter sido instruída por uma profissional a voltar para casa e lavar os olhos da filha com compressas de água morna e refrigerante Coca-Cola.





No dia seguinte, na sexta-feira (16/6), Sofia não tinha apresentado melhora em seu quadro e a mãe decidiu procurar o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN): “O profissional que atendeu a gente disse que nada poderia ser feito nada, fez pouco caso”, contou a mãe, indignada.





Depois de passar por exames em uma clínica especializada, a cuidadora de idosos descobriu que a garota terá de passar por um procedimento cirúrgico no olho direito.





(Terra Brasil Notícias)