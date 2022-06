Ministro da Defesa volta a cobrar reunião técnica de militares com TSE

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, confirmou ao TSE que um representante das Forças Armadas participará da reunião da Comissão de Transparência das Eleições (CTE), que acontecerá virtualmente na tarde desta segunda-feira (20).





A presença foi comunicada por meio de um novo ofício enviado pelo militar ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin. O representante das Forças Armadas na reunião será o general Heber Portella, atual chefe do Comando de Defesa Cibernética do Exército.





No mesmo ofício, o ministro da Defesa “reitera” pedido feito por ele na semana passada para uma reunião presencial específica entre as equipes técnicas do TSE e das Forças Armadas. Segundo Paulo Sérgio, o encontro é necessário para aprofundar a discussão de “aspectos técnicos complexos”.