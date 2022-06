Bolsonaro quer Auxílio Brasil de R$ 600 reais e dobrar vale-gás

O governo do presidente Jair Bolsnaro (PL) vai propor o aumento do valor do Auxílio Brasil dos atuais R$ 400 para R$ 600. Além disso, vai tentar dobrar o valor do vale-gás, que hoje paga R$ 53 a cada dois meses para os beneficiários - o equivalente a 50% do preço de referência do botijão-gás.





A medida visa amenizar os efeitos da alta dos combustíveis no poder de compra dos brasileiros - e as consequências eleitorais deste cenário de inflação. Além disso, a proposta acontece no mesmo dia em que está prevista a publicação de uma nova pesquisa do Datafolha sobre intenções de voto nas eleições presidenciais.





A ideia é que esse aumento seja incluído na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 16, que prevê um auxílio de R$ 29,6 bilhões para amenizar perdas de estados que zerarem o Imposto Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço (ICMS) sobre diesel, gás de cozinha e gás natural até o fim de 2022.





Ou seja, essa PEC que vai gerar o espaço fiscal que seria usado para ampliar o benefício em cerca de R$ 200 até o final do ano.





Com informações do portal G1