Polícia Civil de Santana do Acaraú prende homem condenado por homicídio em Fortaleza

Na manhã desta quinta-feira, 23/06, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão expedido pela 2a Vara do Júri de Fortaleza/CE, em desfavor de um homem, de 42 anos, condenado por homicídio qualificado, crime disposto no art. 121, parágrafo 2o, II, do Código Penal Brasileiro (CPB).





A prisão aconteceu no momento em que os policiais civis se aproximaram do foragido na rua Dr Manoel Joaquim, Bairro João Alfredo, e ao avistar a viatura o indivíduo empreendeu fuga para o loteamento Glanville, sendo capturado com ajuda de um Policial Rodoviário Federal à paisana, que estava de folga, e da equipe da Polícia Militar de Santana do Acaraú que estavam passando pelo local no momento da fuga.