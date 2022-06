Brasil abre 277 mil vagas de emprego com carteira assinada em maio

O Brasil gerou 277 mil empregos com carteira assinada em maio, já descontas as demissões, de acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).





Divulgado nesta terça-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, o número é 40% maior que o de abril (197,4 mil vagas) e ficou 4% acima do saldo de maio de 2021 (266,4 mil).





O saldo de empregos formais de maio superou com folga as expectativas do mercado – que, na média, aguardava algo próximo de 182 mil vagas, segundo relatório do departamento econômico do banco Bradesco.





Em 12 meses até maio, a economia brasileira gerou 1,96 milhão de vagas com carteira assinada.





O dado acumulado melhorou em relação a abril, quando a geração em 12 meses totalizava 1,86 milhão de empregos com carteira assinada.