Incêndio na Santa Casa de BH deixa dois pacientes mortos

Um incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, resultou na morte de dois pacientes nesta segunda-feira (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve óbitos por consequência direta do ocorrido e as vítimas foram pessoas que estavam hospitalizadas em estado grave e que acabaram morrendo ao serem transferidas da unidade médica.





– Durante o momento de transferência, houve alguns óbitos já confirmados de vítimas que, pelo fato de o 10° andar ser de Centro de Terapia Intensiva, existiam várias vítimas [pacientes] graves, e algumas dessas vítimas [pessoas] vieram a óbito nesse momento da transferência (…). Esses corpos vão ser conduzidos ao IML para que possa ser verificado se o óbito foi em decorrência da transferência ou do próprio quadro de saúde que esses pacientes apresentavam – destacou o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.





Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou após uma saída de oxigênio apresentar problemas em um dos quartos do 10° andar. Ao todo, mais de 950 pessoas foram retiradas do local e 15 transferidas para outros hospitais. A Santa Casa informou que havia 931 pacientes e todos foram retirados, receberam atendimento médico e depois foram autorizados a retornar.





– Esse incêndio se iniciou no 10° andar, onde funciona a UTI desse hospital e teria sido provocado, a princípio, devido a um vazamento de O2 [oxigênio] combinado com a pane, um colapso de um determinado equipamento. Imediatamente, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o combate ao incêndio e evacuaram todo o hospital – detalhou Aihara.





Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte informou que não foram registrados danos estruturais no prédio da Santa Casa, mas que foram verificados danos no revestimento, mobílias e parte elétrica. Apenas no início da madrugada desta terça-feira (28) foi possível o retorno para as dependências do hospital.





A Santa Casa também se posicionou por meio de nota e informou que os pacientes foram “remanejados e submetidos a uma avaliação pelo corpo assistencial”. A instituição médica ainda agradeceu o trabalho realizado pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).