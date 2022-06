Advogada tenta apartar briga de casal e acaba morta na frente de casa

Uma mulher de 28 anos foi morta enquanto tentava apartar uma briga em Bagé (RS), na madrugada do domingo (27). Segundo informações da televisão local, o suspeito, de 26 anos, foi detido em flagrante e levado para um presídio estadual.





O crime ocorreu na avenida Marechal Floriano, depois que um casal começou a discutir na frente da casa da advogada Ana Laura Borralho Borba. Incomodadas com a situação, ela e outras três pessoas tentaram interromper a briga.





O homem envolvido no caso, que não teve a identidade divulgada, teria desaprovado a intromissão e partido para cima do grupo. Foi neste momento que, conforme registrado pelo boletim de ocorrência, Ana Laura entrou em casa e retornou com um revólver de calibre .38. Durante a confusão, no entanto, o homem envolvido na briga teria conseguido desarmar a advogada.





Com a arma de fogo em mãos, o homem disparou cinco tiros contra o grupo. Um dos projéteis atingiu Ana Laura, que morreu no local. Após a tragédia, o suspeito foi preso em flagrante e o caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher de Bagé.





A delegada responsável, Daniela Barbosa de Borba, afirmou que a DEAM já está investigando o caso. Em depoimento, Daniela ainda deixou claro que Ana Laura foi morta enquanto “tentava ajudar uma vítima de violência doméstica”. Nesse sentido, a delegada informou que a DEAM vai “dar continuidade à investigação da violência doméstica que deu incêndio à tragédia que resultou na morte da jovem”.





A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Bagé emitiu um comunicado oficial em seu Facebook, manifestando “o mais profundo sentimento de consternação” pela morte de Ana Laura. Na nota, a subseção afirma que a advogada “sucumbiu no cumprimento do seu dever de cidadã em defesa de uma mulher vítima de violência doméstica”, classificando o ocorrido como uma “perda irreparável para toda a sociedade”.





