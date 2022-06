ANS suspende a venda de 70 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar(ANS) suspendeu a comercialização de 70 planos de saúde de oito operadoras de convênios médicos por causa de reclamações de atendimento, ocorridas no primeiro trimestre deste ano.





A medida, divulgada na segunda-feira 27, faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.





As operadoras atingidas pela medida são: Amil, Unimed-Rio, Unimed Norte/Nordeste, Unimed Vertente do Caparaó, Esmale, Santo André, Biovida Saúde e Saúde Brasil Assistência.





A maior parte dos planos com proibição de novas vendas é da Amil, com 42 tipos, e Unimed-Rio, com 12 modalidades.





A suspensão de venda de novos planos de saúde dessas categorias começa a valer na quinta-feira 30 e tem validade por um trimestre.





(Terra Brasil Noticias)