Caso suspeito de varíola dos macacos é notificado na cidade de Cedro/CE

A Secretaria de Saúde de Cedro, a 387 quilômetros de Fortaleza, informou nesta quinta-feira, 16, a notificação de um caso suspeito de varíola dos macacos em um morador do município. De acordo com nota divulgada pela pasta, trata-se de um homem de 54 anos que recentemente teve contato com pessoa residente no estado de São Paulo, onde já foram confirmados quatro casos da doença.





Ainda de acordo com a secretaria, o paciente apresentou os primeiros sintomas da infecção nessa quarta-feira, 15, quando deu entrada no Hospital e Maternidade Zulmira Sedrim de Aguiar, onde permanece internado. O estado de saúde dele, acrescenta a pasta, é considerado estável.





Seguindo o procedimento padrão para casos suspeitos da doença, a Vigilância Epidemiológica Municipal infirmou notificou o registro ao Ministério da Saúde (MS) e mantém o monitoramento do paciente e das pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias. As amostras genéticas do homem foram encaminhadas para o Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro, referência para diagnóstico de casos de varíola dos macacos na Região Nordeste e no estado fluminense. O resultado deve sair em até 21 dias.





Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que ainda não foi notificada oficialmente pelo Ministério da Saúde sobre o caso suspeito da varíola dos macacos registrado nesta quinta-feira, 16, em Cedro. A pasta ressalta que, até o momento, o Estado soma dois registros da doença. Um deles, que envolve um morador de Fortaleza, já foi descartado por meio de exame laboratorial. O outro, notificado em Maracanaú, aguarda o processamento do teste.





No Brasil, há seis casos confirmados da varíola dos macacos. Quatro são em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada no País até a noite desta quinta-feira, 16, segundo informou o Ministério da Saúde.





Como a varíola dos macacos é transmitida?





- A transmissão entre humanos ocorre principalmente através de grandes gotículas respiratórias;





- Como as gotículas não podem viajar muito, é necessário um contato pessoal prolongado;





- A doença pode ainda infectar as pessoas através de fluidos corporais, contato com a lesão ou contato indireto com o material da lesão.





Quais são os principais sintomas da varíola dos macacos?





- Período de incubação pode variar de 5 a 21 dias;





- Estágio febril da doença geralmente dura de 1 a 3 dias (febre, dor de cabeça intensa, inchaço dos gânglios linfáticos, dor nas costas, dor muscular e falta de energia);





- Estágio de erupção cutânea, com duração de 2 a 4 semanas (lesões evoluem de máculas — lesões com base plana - para pápulas - lesões dolorosas firmes elevadas).





(O Povo)