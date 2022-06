Adolescentes são apreendidos pela PC-CE suspeitos de ato infracional análogo a latrocínio em Sobral

As investigações, conduzidas por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, resultaram nas identificações de dois adolescentes suspeitos de participação no ato infracional.





Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em desfavor de dois adolescentes investigados pelo envolvimento em um ato infracional análogo ao crime de latrocínio (roubo seguido de morte), registrado em março de 2022, no município de Sobral. Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Parte do valor subtraído na ação foi recuperada com as investigações.





No decorrer das apurações, ocorridas ainda em março, a Polícia Civil recuperou uma parte da quantia subtraída pelos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança, instaladas próximas ao local da ocorrência, flagraram a ação e foram utilizadas para identificar o percurso tomado pelos suspeitos. Com isso, foi possível localizar a quantia que foi deixada durante a fuga. A vítima da ação chegou a ser socorrida, mas foi a óbito em uma unidade de saúde.





As investigações, conduzidas por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, resultaram nas identificações de dois adolescentes suspeitos de participação no ato infracional. A unidade policial representou pelo mandado de busca e apreensão. Por se tratarem de dois adolescentes, os investigadores representaram ainda pela internação provisória deles.





Com a decisão judicial em mãos, os policiais civis do NHPP cumpriram o mandado em desfavor dos suspeitos, que foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, os dois adolescentes foram encaminhados a um centro socioeducativo.





Fonte: Polícia Civil/CE