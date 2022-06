TRAGÉDIA: Cabeleireira cearense e filha de um ano morrem em acidente de carro em MG

A cabeleireira cearense Neiriane Gomes e a filha dela de um ano morreram em um acidente entre dois carros na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (16). O filho adolescente da mulher, de 14 anos, o esposo dela e o ocupante do outro veículo ficaram feridos.





Conforme Adina Mirla Gomes Sobral, irmã da vítima e tia da criança, Neiriane é natural da cidade de Tauá, no interior do Ceará, mas há mais de 10 anos morava em Heliópolis, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Adina afirma que a irmã, os dois sobrinhos e o cunhado estavam passeando em Minas Gerais, onde iriam visitar a família do marido de Neiriane e levar a caçula para os parentes dele conhecerem, quando o carro deles colidiu de frente com um Jeep.





"Após o acidente minha cunhada ainda teve forças de avisar a uma prima dele, que ligou para a gente informando da colisão. De início, a gente não acreditou muito, mas entramos em contato com o hospital que ela deu nome. Lá eles confirmaram e passaram mais informações", relata Adina.





Neiriane e a filha Helena não resistiram aos ferimentos. Já o filho dela teve um ferimento na perna e o marido um ferimento na coluna. Os dois seguem internados na Santa Casa de Montes Claros. Não há informações sobre o ocupante do outro veículo.





"Ela era uma pessoa muito querida por todos, cheia de vida. Em junho do ano passado ela veio aqui com a filha dela, que estava apenas com dois meses de vida, para a gente conhecer. Esse ano viajei para São Paulo, fui para o aniversário da minha sobrinha. É muito triste tudo isso", lamentou Adina.









Campanha





A família da cabeleireira realiza uma campanha para trazer os corpos dela e da filha para serem sepultados no distrito de Santa Tereza, a 42 quilômetros de distância da sede do município de Tauá, onde os pais e irmãos dela residem. O valor do translado de Minas Gerais a cidade do Ceará é de R$ 10.200.





As doações podem ser feitas por PIX, através da chave (88) 98118-7954, no nome de Adina Mirla Gomes Sobral ou para a conta poupança da Caixa, agência 0141, operação 013, conta: 00058760-4, no nome de José Gomes Sobral.





(g1)