Jair Bolsonaro propõe CPI da Petrobras: “Traição com o povo”

Logo após a Petrobras anunciar novo aumento nos preços da gasolina e do diesel, o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o presidente, os diretores e os conselhos administrativo e fiscal da estatal.





Em entrevista à rádio 96 FM, do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (17), Bolsonaro considerou o reajuste uma “traição para com o povo brasileiro”.





– É traição para com o povo brasileiro. O presidente, seus diretores e seu conselho traíram o povo. O lucro da Petrobras é algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petroleiras de todo o mundo. Petroleiras fora do Brasil reduziram margem de lucro para atender os anseios da sua população num momento de crise – disse o presidente.





O chefe do Executivo informou ainda ter conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).





– Conversei há poucos minutos com o Arthur Lira, ele está nesse momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o conselho administrativo e fiscal. Queremos saber se tem algo errado na conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com crise e lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo – prosseguiu o presidente.





Arthur Lira, inclusive, já demonstrou sua insatisfação com o comando da estatal, pedindo a renúncia do presidente.





– O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Não por vontade pessoal minha, mas porque não representa o acionista majoritário da empresa – o Brasil – e, pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país – disse Lira, em sua rede social.





(Pleno News)