Chefe de facção criminosa do Ceará que ostentava vida de luxo é presa

Influencer assumiu posto de ex como chefe da organização e foi presa em loja de cosméticos em Salvador





A polícia da Bahia prendeu em Salvador, na última semana, uma mulher suspeita de chefiar uma organização criminosa no Ceará. A operação ocorreu em conjunto com as forças de segurança cearenses e surpreendeu Jéssica Andrade, de 28 anos, quando ela fazia compras em uma loja de cosméticos.





Jéssica era companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como Vicente Peru, de 36 anos. Ele é detentor de posição de chefia em uma organização criminosa do Ceará e foi capturado em 2016, no estado de Goiás. Após a transferência dele para o Sistema Penitenciário Federal, em 2017, Jéssica passou a exercer funções do chefe criminoso no grupo, tendo amplo conhecimento dos negócios ilícitos do agora ex-companheiro.





Jéssica era influencer antes de comandar as ações criminosas. Ela chamou a atenção das autoridades em razão da vida de luxo que mantinha e que divulgava nas redes sociais. Postava imagens em lanchas e helicópteros, entre outras. Segundo a investigação, Jéssica participou de crimes e viajava para despistar a polícia. A atuação dela segue sendo investigada.





(Terra Brasil Noticias)