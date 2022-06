Idoso é morto a tiros após pedir para homem parar de urinar na calçada do seu bar no RN

Os crimes violentos tem sido por motivos cada vez mais banais. Desta vez, um idoso de 75 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (28) em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com familiares, o crime ocorreu no bar da própria vítima, que foi atingida após pedir para que um homem parasse de urinar na calçada do estabelecimento.





Carlos Alexandre de Aquino morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, o idoso estava sozinho no bar e o assassino, que já foi identificado pela Polícia Militar, fugiu do local. Nada do idoso foi levado no momento da fuga.





O bar é localizado na Rua 25 de Março. De acordo com a PM, buscas foram feitas nos arredores, mas o suspeito do crime ainda não foi localizado.





O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. A apuração aguarda resultado da autópsia do corpo, que irá informar quantos tiros atingiram a vítima.





