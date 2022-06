Mendonça é eleito presidente da Segunda Turma do STF

Nesta terça-feira (28), os ministros da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram e elegeram o ministro André Mendonça como o próximo presidente do colegiado. Ele irá assumir em agosto, no lugar do atual presidente, ministro Nunes Marques.





Mendonça ficará no posto por um ano. Como presidente, ele passará a ser o responsável por definir os casos que serão analisados pela 2ª Turma do STF.





Após a eleição, Mendonça agradeceu aos colegas.





– A vida é feita de desafios e tenho certeza [de] que, com o apoio de Vossas Excelências, com a contribuição e a paciência, eu espero, de alguma forma, agregar na condução dos trabalhos – afirmou.





Além de Nunes Marques e André Mendonça, a 2ª Turma do STF é composta ainda pelos ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Gilmar Mendes. (Pleno News)