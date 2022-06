Ciro Gomes e Camilo Santana batem boca sobre candidatura de Izolda Cela

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) bateu boca com o ex-governador Camilo Santana (PT) sobre a reeleição de Izolda Cela (PDT) ao Governo do Ceará. Durante a discussão, que ocorreu nesta semana, o ex-ministro chegou a colocar o dedo em riste e acusou o petista de traição.





Insatisfeito com a atitude do pedetista, Camilo Santana reagiu e relembrou o acordo feito entre ele, Ciro e o senador Cid Gomes (PDT). Atualmente, há uma discordância sobre o nome que vai estar na cabeça de chapa da aliança PDT-PT ao Governo do Ceará. Camilo e o PT defendem o nome da governadora Izolda Cela. Ciro, por outro lado, impõe a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).





A tensão vivida na relação entre Camilo e Ciro foi exposta nesta sexta-feira (3). O ex-ministro, assim como Roberto Cláudio, não parabenizaram Camilo, que completou mais um ano de vida. O ex-governador compartilhou as felicitações que recebeu nas redes sociais.





Fonte: CN7