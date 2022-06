Colapso no Serviço do SAMU CE- Falta de Viaturas devido a falta de manutenção e salários atrasados!!!

O SAMU CE, Regional de Camocim, o qual abrange os municípios de Granja, Barroquinha, Jijoca, Coreau e Camocim, sempre contaram com 6 VTRs Básicas e 1 de UTI. Ocorre que desde de meados de Abril para Maio, algumas Viaturas começaram a dar baixa devido a falta de manutenção... falta de manutenção ocasionada pela falta de repasse de verba do Estado para as oficinas credenciadas (as quais alegavam ficar o lapso temporal de até 3 meses esperando o repasse das manutenções realizadas). Fato este que acaba por ocasionar a falta de atendimento imediato em alguns municípios. Atualmente, Granja e Barroquinha estão sem ambulâncias do SAMU.





A solução apresentada foi o revezamento de ambulâncias e o deslocamento dos servidores para trabalhar nos municípios de acordo com este revezamento.





Técnicos em Enfermagem que normalmente tinham 6 plantões, atualmente tem apenas 1 plantão por semana. Dois profissionais de cada base são remanejados para outros municípios, com a dificuldade de deslocamentos, importante destacar, neste interim, a insatisfação decorrente da diminuição de plantões e consequentemente do valor recebido, há ainda o constante atraso no pagamento, o qual deveria ser realizado até o início de cada mês, atualmente vem sendo pago com atraso (hoje é dia 24 e não foi realizado o pagamento).





A qualquer momento, decorrentes da necessidade de manutenção, a Regional de Camocim poderá ficar sem cobertura do serviço do SAMU.