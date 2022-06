Concluído viaduto que liga Tianguá à Viçosa do Ceará

Entregue, a obra, localizada na Serra da Ibiapaba, já atende aos motoristas que trafegam pela região.

As obras da 1ª etapa da Travessia Urbana do município da Tianguá foram concluídas. O trecho já foi liberado pelo Ministério da Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia do governo federal. Segundo o órgão, “carros e motos que trafegam pela BR-222 têm mais uma opção de acesso à Viçosa do Ceará”.





Ainda, segundo o DNIT, “agora, os motoristas têm uma nova via de acesso ao município, o que garante maior fluidez e segurança”, informa o Departamento.





Com apoio da bancada parlamentar, por meio da destinação de emendas, as obras de duplicação da travessia urbana do município de Tianguá foram retomadas no início deste ano. Os trabalhos contemplam a execução das obras remanescentes de adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos, englobando a duplicação da rodovia BR-222 na região, no segmento compreendido entre o km 309,25 e o km 315,8, totalizando 6,52 quilômetros de extensão.





O contrato assinado para a obra prevê um investimento de R$ 83,3 milhões, e busca garantir maior segurança viária aos usuários, assim como melhorar a capacidade de tráfego na BR-222, facilitando o transporte de cargas. O segmento a ser duplicado faz a conexão do município de Tianguá à Fortaleza, além de permitir a ligação com os estados do Piauí, Maranhão, com a Região Norte do País, bem como a municípios do interior cearense.





Os serviços seguem em execução, ao longo de outros pontos da travessia, e novos trechos serão finalizados no decorrer dos próximos meses, garante o DNIT. Após sua conclusão, espera-se que obra melhore a mobilidade e a logística de transportes de mercadorias da região, garantindo fluidez ao tráfego e impulsionando a economia no estado.





Via Marcelino Jr/ Sistema Paraíso