Número de homicídios em Sobral tem queda de 58,82% de janeiro a maio deste ano

O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado.

O Comitê Deliberativo do Pacto por um Ceará Pacífico voltou a se reunir com órgãos de segurança de Sobral. Representantes dos poderes públicos municipais e estaduais debateram o planejamento de políticas públicas integradas, entre os órgãos de Segurança. Dados apresentados pela Polícia Militar, revelam redução de quase 60% dos assassinatos no município, de janeiro a maio deste ano, quando comparado a igual período de 2021.





Segundo o delegado do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, Matheus Araújo. “Essa redução se dá, ao investimento e as modificações administrativas que nós realizamos. O reforço do Núcleo de Homicídios, com a chegada de um delegado; a criação do Núcleo de Combate ao Crime Organizado, além da ampliação e do reforço do Núcleo de Inteligência, ajudou a trazer esses resultados”, afirmou.





Ainda, segundo Araújo, o perfil das vítimas seria de “pessoas ligadas ao crime organizado. A maioria dos homicídios está relacionada à disputa entre as organizações criminosas”, explica, e detalha. “Um dos exemplos desse trabalho conjunto, foi a identificação e prisão de um dos líderes do crime organizado de Sobral, que morava em Fortaleza e, de lá, ordenava e autorizava a execução de rivais aqui na cidade. A prisão foi resultado de uma investigação qualificada; um trabalho de inteligência, aprimoramento técnico e tecnológico”, disse o delegado.





Essas ações, segundo a SSPDS, têm rendido prisões, não apenas em Sobral, mas nos estados do Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro. Todas ligadas, direta ou indiretamente, ao crime na Zona Norte do Ceará.





(Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso)