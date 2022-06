CRUELDADE: Pai é suspeito de jogar panela em bebê durante briga com esposa

Um recém-nascido de 1 mês de vida sofreu traumatismo craniano considerado de alto risco, depois que teve a cabeça atingida por uma panela de ferro jogada pelo próprio pai em uma praça na capital goiana, na quinta-feira (2/6). O homem foi preso suspeito de agredir a mulher e o bebê, que estava no colo dela.





Imagens mostram o momento em que a criança era levada pela Polícia Militar (PM), junto com a mãe, para atendimento médico. O bebê está aparentemente desacordado.





A corporação foi chamada para intervir no caso e levou o recém-nascido para um hospital da cidade. De acordo com a investigação, a mãe contou que o homem estava bêbado no momento da discussão.





Segundo o hospital, a criança está internada em acompanhamento neurológico, mas, até o momento, o relatório médico aponta que não há necessidade de cirurgia.









Agressões





Moradores disseram que viram o momento em que o pai começou a agredir a mãe com o bebê no colo. Uma vizinha correu para prestar os primeiros socorros ao recém-nascido.





Os policiais levaram o recém-nascido às pressas para o hospital. Ele estava no colo da mãe em uma praça, no setor Tupinambá dos Reis, na região leste da capital, quando o pai começou a agredir a mulher durante um piquenique.





O homem arremessou um pedaço de pau contra ela e logo depois uma panela de ferro, que atingiu a cabeça do bebê.





O Metrópoles não encontrou contato do suspeito e da mulher, já que os nomes não foram divulgados. O nome do bebê será preservado, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





(Metropoles)