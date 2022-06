Operação DOMUS é realizada pela polícia, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral

A 28ª edição da Operação Domus foi deflagrada, durante esta quinta-feira (2), no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. A força-tarefa, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Coordenadoria Integrada de Planejamento Social (COPOL), resultou no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, fiscalização de tornozelados, apreensão de veículos irregulares e apagar pichações.





A Operação Domus tem como objetivo assegurar o bem-estar dos moradores do conjunto habitacional, verificar a existência de irregularidades e dar continuidade ao combate às organizações criminosas, proporcionando uma maior sensação de segurança à população.





Os trabalhos contaram com o apoio de profissionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), das coordenadorias Integrada de Planejamento Operacional (Copol /SSPDS) e de Inteligência (Coin), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que pertence a Guarda Municipal de Sobral.





(THALES MENEZES / SOBRAL PORTAL DE NOTÍCIAS)